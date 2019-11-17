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محافظ أسيوط ينعى 7 عمال ضحايا حادث سير بطريق "سوهاج - البحر الأحمر"

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ولي عهد أبو ظبي يلتقي عددا من المسؤولين المشاركين في معرض دبي للطيران

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