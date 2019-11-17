أصيب محمد السيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، منذ قليل، بوعكة صحية نقل على إثرها مستشفى إسنا المركزي، وذلك أثناء مباشرة عمله اليوم بشوارع المدينة.

وكان مستشفى إسنا المركزي استقبل، منذ قليل، رئيس مدينة إسنا لتلقي العلاج اللازم بعد شعوره بدوار، وحدوث وعكة صحية مفاجئة جولته التفقدية لعدد من المشاريع القائمة بالمدينة.

يشار إلى أن رئيس مركز ومدينة إسنا كان شهد اليوم الأحد مشروع التمكين الاقتصادي بنحع الفوال بقرية إسنا شمال شرق المدينة، ثم توجه بعدها إلى مقر مستشفى إسنا القديم لمتابعة سير أعمال تحويله لمعهد فني صحي مكون من 5 طوابق.