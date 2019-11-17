استقبلت الجالية المصرية في برلين، اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالأعلام والأغانيالوطنية مثل "تسلم الأيادي" و"ربنا وياك".

وتجمع أبناء الجالية المصرية أمام مقر إقامة الرئيس، للترحيب به، تزامنا مع وصوله إلى برلين، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، للمشاركة في قمة مجموعة العشرين أفريقيا.

وردد أبناء الجالية هتافات الترحيب بالرئيس، متفاعلين مع الأغاني الوطنية التي رجت محيط مقر إقامة الرئيس في برلين.

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، إن المصريين المقيمن والموجودين في ألمانيا تجمعوا من شتى المناطق، من أجل استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي والترحيب به، فضلا عن توصيل رسالة إلى العالم كله بأن "المصريين يقفون بجانب قياداتهم من أجل النهوض بالدولة المصرية في شتي القطاعات"، متمنيا زيارة ناجحة للوفد المصرى المتواجد مع الرئيس.

ووجه ثابت، في حديثه لـ "الوطن"، التحية لجمبع أعضاء الجالية في برلين، وعلى رأسهم، محمد العيدي، بريك رمسيس، مجدي بشارة، وأحمد سليمان، وتمنى أعضاء الجالية زيارة ناجحة للرئيس والوفد المرافق له.