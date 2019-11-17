قال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن مصر لن تقبل أن يصاب أي سائح قادم لها بأي من الأمراض المستوطنة.

وأضاف بـ"المؤتمر الصحفي" الذي عقدته الغرفة، اليوم، لعرض نشاطها خلال العام المالي الماضي، لن يتم الترخيص أو الموافقة على تصنيف النجومية خلال الفترة المقبلة لأي فندق، دون استيفاء شرطي السلامة والصحة داخل الفندق، قبل التأكد من المواصفات والمعايير الأخرى، الخاصة بالمبنى أو الأثاث المتواجد بالفندق.

وتابع: "لن نقبل بادعاء أي سائح أجنبي إصابته بأي مرض، أثناء تواجده بمصر، أو ابتزاز الفندق برفع قضية تعويضات".

وقال ماجد أنطوان رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد، أن جميع فنادق الوادي الجديد، وعددها نحو 20 فندق، أغلقت أبوابها بالكامل منذ حادثة الواحات، أكتوبر 2017.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر، أن هناك العديد من المشكلات التي تعاني منها الفنادق بالصعيد، ويتم تجهيز مذكرة لتقديمها لوزارة السياحة من أجل حلها.