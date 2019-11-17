بدأ المخرج مجدي أحمد علي تصوير أولى مشاهد فيلم "2 طلعت حرب"، أمس، داخل إحدى الشقق في منطقة وسط البلد بالقاهرة، ويشارك في الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من ضمنهم الفنان حسين فهمي، سمير صبري، أحمد وفيق، دلال عبد العزيز، محمود قابيل، عبير صبري، شيري عادل، منة فضالي، وأحمد مجدي.

وعن دورها بالفيلم قالت الفنانة عبير صبري لـ"الوطن" إنها تقوم بتجسيد دور مختلف، وعن مشاركتها مع المخرج مجدي أحمد علي، قالت إن هذه هي المرة الثالثة التي تتعاون معه ويعتبر هو من اكتشفها سينمائيا حينما قدمها في فيلم "البطل" عام 1997.

وقالت إنها تشارك الفنان محمد رجب في مسلسل "الأخ الكبير" من إخراج إسماعيل فاروق، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي ببولاق أبو العلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة، ويحاول التغلب عليها وغيرها من الأحداث.