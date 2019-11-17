لقي شابين مصرعهما إثر حادث تصادم دراجات بخارية على طريق "الغوابين - الضهرة" دائرة مركز فارسكور، وأصيب اثنين آخرين نُقلا لمستشفى كفر سعد لتلقي العلاج، فيما نُقل الجثامين لمستشفى فارسكور المركزي.

كان بلاغا تلقاه مركز شرطة فارسكور، يفيد بتصادم دراجات بخارية على طريق "الغوابين - الضهرة" من شرطة النجدة، وانتقلت قوات مباحث المركز، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين، وسرعان ما توفى الشابين قبل إجراء الإسعافات لإصابتهما الشديدة.

ووفقا لمصدر طبي، أفاد في تصريح لـ "الوطن" فجرى نقل كلا من محمد عاطف زيدان، 18 عاما، وعبده الدسوقي عبد الرازق، 18 عاما، مقيمان بالخلفية فارسكور، مصابان بنزيف في المخ، وتوفا على الفور، ونُقلا لمشرحة مستشفى فارسكور المركزي.

فيما أصيب كلا من عماد حمدي عبد الحي صابر، 30 عاما، ورأفت إبرهيم صابر، 52 عاما، مصابان بكسر مضاعف بالساق، مقيمان بقرية الرحامنة، ونُقلا لمستشفى كفر سعد.