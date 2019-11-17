قالت غادة لبيب نائبة وزيرة التخطيط لشؤون الإصلاح الإداري، إن الحكومة المصرية تقدم 520 خدمة عبر بوابتها الإلكترونية، حيث توضح للمواطنين الخطوات الواجب إتباعها للحصول على الخدمة.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن هناك أكثر من جهة للحصول على الخدمة، موضحةً أن ذلك يكون إما من خلال موقع الحكومة أو الجهة مقدمة الخدمة أو مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عددها 4000 مكتب بريد.

وتابعت، أن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا، بتشكيل المجلس القومي للمدفوعات، يجعل المجتمع المصري أقل اعتمادًا على النقد، معتبرةً أن هذا القرار هام للغاية، حيث تحظر المعاملات الحكومية دفع أكثر من 500 جنيه في المنفذ، ما يجعل المواطنين يصدرون كروتًا فورية أو مميزة.

وأوضحت، أن قرار التحول الرقمي أمرًا هامًا للغاية، في اتجاه تطبيق الخدمات الذكية في المصالح الحكومية، وذلك من خلال زيادة التنسيق بين الأجهزة الحكومية، من أجل تحقيق رضاء المواطن والتسهيل عليه في الحصول على الخدمات.