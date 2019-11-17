والدة الطفل ضحية الطلقة الطائشة بالحصري: "الجهات الأمنية تحركت بسرعة"

قالت مروة قناوي، والدة الطفل "يوسف"، ضحية الرصاصة الطائشة في مدينة 6 أكتوبر، إن الجهات الأمنية تحركت بسرعة بعد إصابة طفلها، وحققت مع 400 شخص في منطقة الحصري، خلال 5 أيام بعد الواقعة مباشرة، إلى أن جرى تحديد مكان إطلاق النار.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج "حديث المساء"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن إطلاق النار، كان بعيدًا عن المكان الذي كان يتواجد فيه طفلها بنحو كيلو ونصف: "الطلق كان من رشاش آلي، وكان مداه بعيد، ولذلك أصاب يوسف".

وتابعت، أن إطلاق النار، حدث خلال الاحتفال بفرح: "جرى ضبط وإحضار 4 أشخاص، قُبض على شخصين، هما العريس وصديق له، وظل الآخران هاربين".

وواصلت: "كنت ضد القعدات العرفية، ومصرة إن الموضوع ياخد مجراه القانوني، والقضية اتحركت تاني بعد حفظها، وحُكم على الهاربين بالسجن 7 سنوات غيابي، ظلا هاربين، وأضربت عن الطعام، والجهات الأمنية اهتمت، وتواصلت معايا، ووعدتني بالقبض عليهما، وبالفعل تم ذلك، خلال 45 يومًا".

وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، بالسجن 5 سنوات، وذلك في إعادة محاكمتهما، بعد صدور حكم غيابي بسجنهما 7 سنوات، وتسليم نفسيهما للأجهزة الأمنية، لإعادة إجراءات المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، حكمها على 3 متهمين، بينهم متهمان هاربان، بقتل الطفل "يوسف سامح العربي"، في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في مايو الماضي، عن طريق الخطأ، بعد إصابته بطلق ناري بالرأس، بمعاقبتهم بالسجن 7 سنوات.