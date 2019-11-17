تسجيل الدخول
ترقبوا أقوى ملحق على الوطن لمعرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

إصابة 168 متظاهرا واعتقال 500 آخرين في إيران

إصابة 168 متظاهرا واعتقال 500 آخرين في إيران

مايا مرسي: يجب تخصيص شرطة للأسرة.. ولا تراجع عن مكتسبات المرأة

مايا مرسي: يجب تخصيص شرطة للأسرة.. ولا تراجع عن مكتسبات المرأة

شرطة هونج كونج تتوعد باستخدام "الرصاص الحي" ضد المتظاهرين المسلحين

شرطة هونج كونج تتوعد باستخدام "الرصاص الحي" ضد المتظاهرين المسلحين

كندة علوش تكشف سبب لهجتها المصرية: "نوع من رد الجميل"

كندة علوش تكشف سبب لهجتها المصرية: "نوع من رد الجميل"

جمعة: 2020 عام الكتاب المرئي والمسموع بالأوقاف

جمعة: 2020 عام الكتاب المرئي والمسموع بالأوقاف

الاثنين.. "عمر خريستو" في نادي سينما أوبرا دمنهور

الاثنين.. "عمر خريستو" في نادي سينما أوبرا دمنهور

اختيارات الوطن

الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة.. "بارد" ليلا و"شبورة" بالصعيد

الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة.. "بارد" ليلا و"شبورة" بالصعيد

"عيط وشكفاية وإجلح".. تعرف على أهم مصطلحات قاموس الصعايدة

"عيط وشكفاية وإجلح".. تعرف على أهم مصطلحات قاموس الصعايدة

"العمر مش بعزقة".. تعرف على إجراءات السلامة لأعمال صيانة الكهرباء

"العمر مش بعزقة".. تعرف على إجراءات السلامة لأعمال صيانة الكهرباء

أحمد قمر وماجي العشماوي.. حكاية حب بدأت من ميدان الرماية تنتظر التتويج في طوكيو

أحمد قمر وماجي العشماوي.. حكاية حب بدأت من ميدان الرماية تنتظر التتويج في طوكيو

المصرية الفائزة بـ"المشرف المتميز" في تحدي القراءة لـ"الوطن": تعب شهور

المصرية الفائزة بـ"المشرف المتميز" في تحدي القراءة لـ"الوطن": تعب شهور

تهنئة ودعوة وشكر.. المصريون يحتفلون بعيد ميلاد "ملك القلوب" مجدي يعقوب

تهنئة ودعوة وشكر.. المصريون يحتفلون بعيد ميلاد "ملك القلوب" مجدي يعقوب

الأكثر قراءة

عاجل