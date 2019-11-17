قال الدكتور محمد القرش، مساعد وزير الزراعة، إن الإستراتيجية الجديدة التي تنتهجها الوزارة تعتمد على تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الأرض الزراعية والمياه، مضيفا "نسعى لاستصلاح مساحات أكبر بالأرض الزراعية عبر توسع أفقي ورأسي وتحسين الخدمات وتطوير نظم الري والمعاملات الزراعية".

وأوضح "القرش" خلال استضافته ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الوزارة تسعى لتدريب الفلاحين وإخبارهم بكل ما هو جديد بخصوص المبيدات وكيفية استخدامها في الزراعة بشكل أكثر فاعلية لتعظيم العائد، مشيرا إلى أنه مع إتمام ذلك الجانب تكون الوزارة قد نجحت في توفير جودة أعلى بالقطاع الزراعي بخلاف التصدير بكميات أكبر.

وأكد أن هناك إقبالا دوليا على الصادرات الزراعية المصرية، وذلك نتيجة الجهد في هذا الملف، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في تعظيم الاستفادة من وحدة المياه لابتكارها أصنافا جديدة من تقاوي النباتات التي تقوم بإنتاج إنتاجية أعلى وبكميات مياه أقل، لافتا إلى أن ذلك حدث في الفول والقمح والقطن والأرز، وهو ما يساهم في توفير كميات أكبر خلال الفترات المقبلة.