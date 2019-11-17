انتخب المؤتمر الدولي لنقابات الخدمات العامة المنعقد حاليا بالعاصمة القبرصية، الدكتور عادل نظمي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة نائبا لرئيس الاتحاد الدولي لنقابات الخدمات، لمدة 4 سنوات مقبلة، للمرة الثانية على التوالي.

ويناقش المؤتمر الذي يضم ممثلون عن المنظمات النقابية بقارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية من أعضاء الاتحاد الدولي للخدمات، قضايا الخصخصة وتأثيرها على الطبقة العاملة، بحضور جورج مافريكوس الأمين العام لاتحاد النقابات العالمي.

والتقى "نظمي" بعدد من الوفود المشاركة وتم بحث أوجه التعاون البناء لخدمة التنمية وتبادل الخبرات الفنية، مشيرا خلال اللقاء إلى رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي وتطلعه إلى تحقيق التنمية الشاملة بأفريقيا والتكامل الاقتصادي من خلال إقامة المشروعات المشتركة والاستفادة من الموارد البشرية والطبيعية.

ولفت أنه خلال لقائه مع الأمين العام لاتحاد العمال في قبرص "بيو بامبيس كرياتس" أشاد الطرفان بحسن العلاقات بين البلدين والعمل على تطورها مستقبلا لصالح شعبي البلدين ومن أجل الاستقرار والسلام في كافة أنحاء المنطقة.