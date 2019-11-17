سيطر مسلحون تابعون لحركة "الشباب" الصومالية المتطرفة، اليوم، على قرية صغيرة بمحافظة "سناج" الواقعة شمالي الصومال.

وذكرت إذاعة "شبيلي" الصومالية أن شهود عيان أفادوا بأن مسلحي "الشباب" تدفقوا إلى المنطقة وبدأوا في إجراء تحركات عسكرية من أجل ضمان سيطرتهم عليها.

وأضافت أن الفلاحين بالقرية يعيشون في ذعر خشية احتمال وقوع حرب بين قوات الجيش الصومالي ومسلحي الشباب.

وأشارت الإذاعة إلى أن حركة "الشباب" تعتزم النزوح إلى مناطق في شمال الصومال بعد ما تعرضت لضغط من القوات الصومالية في الجنوب.

يذكر أن "الشباب" عادة ما تتبنى هجمات إرهابية تستهدف شخصيات ومنشآت تابعة للحكومة الصومالية.