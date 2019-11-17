أفادت مصادر إيرانية، بإغلاق جميع المدارس في "إسلام شهر"، بالعاصمة طهران غدًا، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات في إيران، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

واندلعت مظاهرات، الجمعة، بإيران، بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50%، لأول 60 لترًا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300% لكل لتر إضافي كل شهر، ووصل عدد المصابين في صفوف المتظاهرين إلى 168 متظاهرًا، واعتقال أكثر من 500 آخرين في مدينة كرمانشاه خلال اليومين الماضيين، على خلفية الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران، عقد، في وقت سابق يوم السبت، اجتماعًا طارئًا، لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.