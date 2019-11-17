حددت جمعية مصارف لبنان، سقفا أسبوعيا للسحب من الحسابات الدولارية بواقع ألف دولار أمريكي.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان، عبر بيان صحفي صدر مساء اليوم الأحد، أنها وافقت على مجموعة من الإجراءات المؤقتة للبنوك التجارية، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وأوضح البيان أن الإجراءات تشمل السماح فقط بأن تكون التحويلات بالعملة الصعبة للخارج لتغطية النفقات الشخصية العاجلة، وذلك بهدف توحيد المعايير وتنظيم العمل في البنوك وسط "الظروف الاستثنائية" التي تمر بها البلاد.

وتضمنت الإجراءات التي كشفت عنها الجمعية: عدم وجود قيود على الأموال المحمولة من الخارج، أو على الشيكات والتحويلات واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان، أما التحويلات الخارجية ستكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة، كما حددت المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أمريكي كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، ودعوتهم إلى استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية، لتأمين حاجاتهم.

وسيسلم رئيس جمعية المصارف مع وفد من مجلس الإدارة، لائحة التوجيهات العامة المؤقتة إلى رئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع يعقد بعد غد الثلاثاء بين الطرفين، تمهيدا لإعادة استئناف العمل بالشكل الطبيعي في القطاع المصرفي.

يذكر أن القطاع المصرفي في لبنان دخل في إضراب عام منذ 11 نوفمبر الجاري، حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يشهدها القطاع المصرفي.