حضر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اجتماعا في مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لبحث سبل التعامل مع الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، على خلفية رفع أسعار الوقود، وأشار إلى أن الدولة لن تسمح بـ "الانفلات الأمني" في مواجهة أعمال الشغب، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال "روحاني" في بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية: "التعبير عن الاستياء هو حق، لكن التعبير شئ وأعمال الشغب شئ آخر، يجب ألا نسمح بانفلات الأمن في المجتمع".

وأضاف تعليقا على رفع أسعار الوقود الذي سبب الأزمة الحالية: "لم يكن أمام الدولة حل آخر لمساعدة العائلات ذات الدخل المتوسط والمحدود التي تعاني من جراء الوضع الاقتصادي الناتج من العقوبات الأمريكية التي فرضت على طهران".

واندلعت مظاهرات، الجمعة، بإيران، بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50%، لأول 60 لترًا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300% لكل لتر إضافي كل شهر، ووصل عدد المصابين في صفوف المتظاهرين إلى 168 متظاهرًا، واعتقال أكثر من 500 آخرين في مدينة كرمانشاه خلال اليومين الماضيين، على خلفية الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران، عقد، في وقت سابق يوم السبت، اجتماعًا طارئًا، لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.