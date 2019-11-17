الولايات المتحدة تندد باستخدام "القوة الفتاكة" ضد المتظاهرين في إيران

ندد البيت الأبيض باستخدام ما وصفه بـ "القوة الفتاكة" وفرض قيود صارمة على الاتصالات ضد المتظاهرين في إيران، وذلك وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وقالت ستيفاني جريشام مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض في بيان إن "الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقودهم، كما ندين القوة الفتاكة والقيود الصارمة المفروضة على الاتصالات".

ومن جانبه قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، إن الشعب الإيراني مستاء من النظام الحاكم والاحتجاجات ليست سوى أحدث مثال على الظلم.

واندلعت مظاهرات، الجمعة، بإيران بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300% لكل ليتر إضافي كل شهر، ووصل عدد المصابين في صفوف المتظاهرين إلى 168 متظاهرا، واعتقال أكثر من 500 آخرين في مدينة كرمانشاه خلال اليومين الماضيين، على خلفية الاحتجاجات بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران قد عقد، في وقت سابق يوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.