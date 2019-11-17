يستضيف ملعب "فالمير بيزيراو" المباراة النارية المرتقبة بين المنتخب البرازيلي ونظيره المكسيكي، في إطار نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عامًا، والمقامة على الأراضي البرازيلية.

موعد مباراة البرازيل ضد المكسيك

تنطلق مباراة البرازيل والمكسيك في تمام الثانية عشر منتصف الليل، يوم الأثنين الموافق 18 نوفمبر الجاري، والواحدة صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثانية صباحًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل ضد المكسيك

تقام مباراة البرازيل والمكسيك على ملعب "فالمير بيزيراو"، ويمكنك مشاهدة المباراة حصريا فور إنطلاقها، عبر قناة beIN SPORTS HD، ويُعلق على المباراة أحمد البلوشي.

صراع كبير على اللقب

ستشهد المباراة صراع كبير على حسم اللقب حيث يسعى المنتخب البرازيلي لتحقيق لقبه الرابع في البطولة، بينما يتطلع المنتخب المكسيكي لمعادلة رقم راقصي السامبا بالحصول على لقبهمم الثالث.

وكان المنتخب البرازيلي قد تأهل للمباراة النهائية بعد تخطيه عقبة فرنسا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2، بينما تأهل منتخب المكسيك للدور ذاته بعد تغلبه على نظيره الهولندي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

نتيجة أخر مباراة جمعت بين المنتخبي

ننجح المنتخب المكسيكي في الإطاحة بنظيره البرازيلي في بطولة كأس العالم للناشئين لعام 2013، بعدما تمكن من التفوق عليه بركلات الترجيح بنتيجة 10-11، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الدور ربع النهائي.