تمكن فريق إنقاذ من الحماية المدنية، قبل قليل، من انتشال جثة طفلة غرقت في بحر أمام قرية "الحلافي"، التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية، وانتداب الطبيب الشرعي للكشف على الجثمان، وبيان سبب الوفاة.

تلقت شرطة النجدة بكفر الشيخ، بلاغًا من الأجهزة المختلفة والأهالي، يفيد وجود غريق بالبحر أمام قرية الحلافي التابعة لمركز الحامول، وعلى الفور جرى التنسيق مع الحماية المدنية، ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحيمد طه، محافظ الإقليم، واللواء محمود حسن، مدير الأمن، بسرعة انتقال فريق من الانقاذ النهري، للبحث عن جثة الطفلة "مكة. ا. ا"، عامين، وجرى انتشال الجثة ونقلها لمستشفى الحامول المركزي، واستدعاء الطب الشرعي لاستكمال باقي الإجراءات القانونية لدفن جثة الطفلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان العشرات من أهالي القرية، تجمعوا على ضفتي البحر، منتظرين انتشال جثة الطفلة، وسط صراخ وبكاء النساء.