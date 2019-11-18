تستعرض "الوطن" مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل منها، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي جاءت كما يلي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:52
أذان الظهر 11:40
أذان العصر 02:37
أذان المغرب 04:58
أذان العشاء 06:18
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:58
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 02:41
أذان المغرب 05:01
أذان العشاء 06:22
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:52
أذان الظهر 11:39
أذان العصر 02:35
أذان المغرب 04:55
أذان العشاء 06:17
مواقيت الصلاة في السويس
أذان الفجر 04:47
أذان الظهر 11:35
أذان العصر 02:32
أذان المغرب 04:53
أذان العشاء 06:13
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 04:40
أذان الظهر 11:33
أذان العصر 02:40
أذان المغرب 05:01
أذان العشاء 06:18
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
أذان الفجر 04:38
أذان الظهر 11:27
أذان العصر 02:28
أذان المغرب 04:49
أذان العشاء 06:08