تستعرض "الوطن" مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية حسب التوقيت المحلي لكل منها، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 04:52

أذان الظهر 11:40

أذان العصر 02:37

أذان المغرب 04:58

أذان العشاء 06:18

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:58

أذان الظهر 11:45

أذان العصر 02:41

أذان المغرب 05:01

أذان العشاء 06:22

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 04:52

أذان الظهر 11:39

أذان العصر 02:35

أذان المغرب 04:55

أذان العشاء 06:17

مواقيت الصلاة في السويس

أذان الفجر 04:47

أذان الظهر 11:35

أذان العصر 02:32

أذان المغرب 04:53

أذان العشاء 06:13

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 04:40

أذان الظهر 11:33

أذان العصر 02:40

أذان المغرب 05:01

أذان العشاء 06:18

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 04:38

أذان الظهر 11:27

أذان العصر 02:28

أذان المغرب 04:49

أذان العشاء 06:08