صابرين: "أنا قلعت التربونة مش الحجاب.. وتعبت نفسيا"

نفت الفنانة صابرين خلعها للحجاب وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت صابرين: "أنا قلعت التربونة وفيه فرق إني قلعت الحجاب وإني قلعت التربونة"، مضيفة: "الحجاب أنا مكنتش عملاه وأنا طلعت معاك وطلعت مع الإبراشي ومع كل البرامج وقولت أنا يا جماعة محتشمة".

وأضافت: "وأنا من يوم ما لبست الباروكة وأنا قلعت الحجاب وأنا دايمًا بقول إني بعمل خطوة وأنا عاملة خطوة بسيطة يمكن تٌقبل ويمكن أكون بعمل حاجة كويسة وقعدت فترة كبيرة كل لما أعمل عمل يسيبوا العمل ويتكلموا عن الباروكة وقعدت أطلع في برنامج ويسيبوا كل تاريخي ويتكلموا عن الباروكة".

واستنكرت صابرين حديث البعض حول مظهرها: "رقبتها بانت ونص شعرها بان وكلام أنا مش فاهمة له حاجة وتعبت نفسيا جدا في الفترة الأخيرة".

واستطرت: "أنا شيلت التربون واللي حصل إني قعدت أجاهد مع نفسي وقعدت أقول أنا مقسومة نصين وأنا ببص في المراية أقول مين دي واللي أنا بعمله صح ولا غلط قعدت كتير جدا جدا أسأل نفسي وأقول أهه خطوة".