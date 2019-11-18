صابرين باكية: طول عمري باعمل أدوار محترمة.. وباتبهدل لما باستلم جايزة

بكت الفنانة صابرين بسبب هجوم البعض عليها لخلعها الحجاب وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت صابرين باكية: "على طول شتايم وسب والسوشيال ميديا تعبتني نفسيا، وأنا طول عمري بعمل أدوار محترمة ومربية أولادي تربية محترمة وأنا عمر ما حد اتكلم عني نص كلمة وبقيت بلبس باروكة وإيه اللي عملته غلط في حياتي عشان أتشتم كل شوية وإيه ذنب أولادي إنهم يتشتموا كل شوية ويتسبوا بيا من ناس مش عندهم دين ولا أخلاق".

وأضافت: "لازم أقول للناس الدين أخلاق ومعاملة وكلمة حق حلوة وابتسامة في وجه أخيك"، متابعة: "بيشتموني وأنا كرهت الناس دي ودي حاجة بيني وبين ربنا ولما أنزل القبر لوحدي محدش هيحاسبني غير اللي خلقني وربنا اللي هيحاسبني وليه محسسني إن ربنا هيمسكنا عشان حتت طرحة ده ربنا رحمن رحيم".

وواصلت صابرين قائلة: "هو حد شافني وأنا بصلي ولا وأنا بصوم ولا بزكي ولا براعي الأيتام ولا بطلع لله وأنا مبحبش أقول الحاجات دي خالص ولا بجبر خاطر مين".

وأعربت صابرين عن تأثرها بسبب الهجوم عليها: "أنا تعبت يا عمرو وأنا كنت مكسرة الدنيا ومش عشان شغل عشان نفسين أنا التناقض كان جامد وعلى طول محدش سايبني وأنا بنزل أستلم جايزة بتبهدل"، مضيفة: "ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء".