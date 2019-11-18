أكد الشيخ رمضان عبد المعز، أنه لا يجوز اللجوء للسحرة والدجالين والمشعوذين لمن يظن أنه يعاني من السحر وخلافه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الغاية لا تبرر الوسيلة مشددًا أنه لا يجوز اللجوء للسحرة والكهنة والدجالين والعرافين مشيرًا أن السحر من السبع الموبقات ومن الكبائر التي حرمها الله.

وأشار "عبد المعز" إلى أن الدجال يستخدم ضعف العقيدة عند الناس ويوهمهم أنه يستطيع نفعه لافتًا إلى أن الله قال "وفي السماء رزقكم وما توعدون" وأن الله قال أيضًا "وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ".

وأوضح "عبد المعز" أننا في حاجة لمحاربة السحر والشعوذة والدجل ناصحًا بقراءة سورة البقرة بناء على حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.