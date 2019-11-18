أعلن وزير الخارجية كازاخستان مختار تليوبردي، اليوم، أن "اجتماع أستانا" المقبل حول سوريا من المتوقع أن يعقد في العاصمة نور سلطان أوائل شهر ديسمبر المقبل، ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية عن تليوبردي قوله: إن وزارة الخارجية تنتظر طلبا رسميا من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران.

يذكر أن الاجتماع كان مقررا عقده في نهاية شهر أكتوبر الماضي، إلا أنه تم تأجيله حتى منتصف نوفمبر الجاري بسبب خلافات اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، وكانت آخر جولة من مفاوضات "أستانا"، قد عقدت في بداية أغسطس الماضي وشاركت فيها وفود الدول الضامنة، ووفدا الحكومة والمعارضة السوريان ، كما شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي الأردن ولبنان بصفة مراقبين.