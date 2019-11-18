أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، عن الاستعداد لتنظيم الملتقى التوظيفي الثاني لشباب المحافظة لتوفير 5 آلاف فرصة عمل خارج المحافظة في مختلف القطاعات والشركات الخاصة بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة يومي السبت والأحد الموافق23 و24 نوفمبر الجاري بمرسى حورس بحديقة الفردوس، وذلك تحت رعاية وحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع مراعاة توفير فرص عمل وتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على البطالة، وتفعيل مبادرة "حياة كريمة" وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا لتشغيل الشباب ومحاربة البطالة بالمحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، وحازم علي وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظ، ورميح عبدالحسيب مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة، وإيهاب عبدالحميد نائب الجهاز، وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعلي سيد مدير العلاقات العامة والمتابعة بمديرية القوى العاملة، وعلي عبدالله مدير جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، ويسرية مصطفى مدير برامج الإعاقة بالمركز التعليمي لنظم المعلومات التابع للمنطقة الجنوبية العسكرية وعبير عبد الغني مدير وحدة الأشخاص ذوي الاعاقة بالمحافظة ومديري المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأشار المحافظ – خلال الاجتماع – إلى إنه تم الاتفاق على تنظيم الملتقى التوظيفي الثاني لشباب المحافظة من خلال تكاتف الجهود لخلق فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص ومساعدتهم على فتح مشروعات جديدة بدعم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومبادرة مشروعك بالوحدات المحلية والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فضلا عن توفير فرص عمل للشباب والخريجين بالشركات والمصانع "خارج المحافظة" بمدن القاهرة والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب، على أن يكون سن المتقدم من 20 سنة إلى 55 عامًا بمرتبات شهرية تبدأ من 2500 جنيه وحتى 4000 جنيه، ويوجد بمعظم الشركات إقامة داخلية ومواصلات داخلية ووجبات بالإضافة إلى توفير فرص التدريب من أجل التوظيف للشباب، لصقل خبراتهم ومواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل بمختلف القطاعات، مشيدًا بدور التعليم الفني في تخريج شباب مؤهل لسوق العمل وفتح مشروعات جديدة والمضي قدماً في تفعيل نسبة 5 % لذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف القطاعات بما يتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة.

وتم خلال الاجتماع استعرض موقف الجهات المشاركة والجمعيات الشريكة في توفير فرص العمل والتدريبات التي تقدمها تلك الجهات للشباب ومدى ملائمتها لسوق العمل والتنسيق مع مختلف الشركات والمصانع بمختلف محافظات الجمهورية وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع امكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب.