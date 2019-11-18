دعا المبعوث الأممي جان أرنو، حكومة رئيسة بوليفيا المؤقتة جانين آنييز ومؤيدو الرئيس المستقيل إيفو موراليس الذي منحته المكسيك حق اللجوء إلى بدء محادثات للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية بالبلاد، والتي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 20 شخصا، وفقا لما أعلنه المسؤول البارز بالرئاسة جيريس جوستنيانو.

وقال جوستنيانو، في تصريح نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم، إن المحادثات التي اقترحها المبعوث الأممي ستضم مشرعين من حزب موراليس السياسي ومجموعات وممثلين عن الرئيسة المؤقتة جيانين آنيز، وذلك بوساطة من الأمم المتحدة والكنيسة الكاثوليكية، ولم يشر جوستنيانو إلى موعد محدد لإجراء هذه المحادثات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

من جانبها، قالت آنيز إن أبرز أولوياتها حاليا هي تهدئة بوليفيا وإجراء انتخابات جديدة في غضون 3 أشهر فيما يطالب أنصار موراليس، الذين خرجوا إلى الشوارع بعد استقالته ، بعودته إلى البلاد.

كانت رئيسة بوليفيا المؤقتة، التقت المبعوث الأممي جان أرنو في وقت سابق؛ لبحث طرق للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، ذلك في الوقت الذي حذرت فيه الأمم المتحدة من احتمالية خروج الوضع عن نطاق السيطرة.

وقال أرنو إن الأمم المتحدة تأمل في أن تساهم في التوصل إلى عملية تهدئة سريعة تؤدي إلى إجراء انتخابات جديدة بعد استقالة ونفي الرئيس إيفو موراليس.

كان رئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، أعلن استقالته بعد موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات منذ انتخابه في 20 أكتوبر الماضي لولاية رابعة وهو ما رفضه خصومه حيث قالوا إن الانتخابات مزورة، وتولت آنيز النائبة الثانية لرئيس البرلمان البوليفي صلاحياتها كرئيسة مؤقتة للبلاد.