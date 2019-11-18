تمكنت قوات الحماية المدنية في مجمع ألومنيوم نجع حمادي، منذ قليل، من السيطرة على حريق في أحد محولات تشغيل العنابر الذي اندلعت فيه النيران.

وقال مصدر مسؤول في مجمع ألومنيوم نجع حمادي، رفض ذكر أسمه، إن الحريق محدود في أحد محولات تشغيل العنابر والخلايا (9،8)، نتيجة زيادة الحمل عليه، لافتًا إلى أن الحريق تم السيطرة عليه، وجرت عمليات الإطفاء دون امتداد الحريق لمناطق أخرى، كما لا يوجد إصابات في الأرواح.

وأضاف أن اللجنة الفنية الخاصة بعمليات الصيانة والأعطال، انتقلت إلى موقع المحول وتجري معرفة حالته الفنية أما لتغير قطع غيار به أو تركيب آخر جديد.

وأشار إلى أن عمليات التشغيل في العنابر والخلايا لم تتأثر بهذا الحريق وأن المصنع ينتج بكامل طاقته، لأن المصنع لديه بدائل للطاقة في مثل هذه الحالات بالتحميل على محولات أخرى لحين تصليح التالف أو تغيره، وذلك في غضون ساعة أو ساعتين على الأكثر.