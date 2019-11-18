اعتقلت ​الشرطة البريطانية​، 39 مهاجرًا ​إيرانيا على متن 4 قوارب خلال محاولتهم عبور قناة "المانش" والدخول إلى ​بريطانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريح نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن جميع الأشخاص الـ 39 من المتواجدين على متن القوارب يحملون الجنسية الإيرانية.

وفي سياق متصل، ذكرت متحدثة باسم ​وزارة الداخلية​ البريطانية، أن قوات الحدود تعاملت مع 4 حوادث يوم 17 نوفمبر بعد أن جرى تحذيرهم من توجه قوارب صغيرة عبر القناة تتجه صوب المملكة المتحدة، وجرى ترحيل كل الأشخاص إلى مدينة دوفر جنوب شرقي إنجلترا وخضعوا لفحوص طبية على الفور قبل لقائهم مع مسؤولي الهجرة.