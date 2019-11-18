اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 10 مواطنين فلسطينيين على الأقل من الضفة الغربية المحتلة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين، بينهم أمين سر حركة "فتح" بمنطقة الحرم الإبراهيمي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما داهمت بلدتي "يطا" و"حلحول" ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي "حلحول" و"سعير"، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال شابا، بعد أن داهمت منزله في مخيم "الجلزون" شمال رام الله، وشابا آخر لم تعرف هويته، من بناية سكنية في حي "عين مصباح" من مدينة رام الله.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الإرسال من مدينة رام الله، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي "طوباس" شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من مخيم الفارعة، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

من جانبه، قال مدير نادي الأسير في "طوباس" محمود صوافطة، إن الأسير المحرر يعاني من عدة أمراض، وكان قد أجرى عملية زراعة كبد قبل نحو عامين.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا، بعد أن داهمت منزله في بلدة "عنبتا" شرق طولكرم، وفي نابلس، اعتقلت القوات مواطنا من بلدة "سبسطية" شمال نابلس.