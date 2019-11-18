أعلنت روسيا أنها سلمت أوكرانيا 3 سفن عسكرية كانت احتجزتها قبل سنة، خلال حادث بحري، قبل 3 أسابيع على قمة تهدف إلى استئناف جهود تسوية النزاع في شرق أوكرانيا، فيما لم تؤكد أوكرانيا الخطوة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، "جرى تسليم أوكرانيا في 18 نوفمبر 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية انتهكت الحدود المائية الروسية في نوفمبر 2018".

في المقابل، قال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية أوليغ شاليك لوكالة "فرانس برس": "لن نعلق على الأمر في هذه المرحلة".

وفي نوفمبر 2018، استولت قوات روسية على السفن التي كانت تمر من مضيق كيرتش الذي يشكل معبرا إلى بحر أزوف وتستخدمه روسيا وأوكرانيا، واعتبر احتجاز الزورقين الحربيين وزورق القطر أكثر المواجهات خطورة بين البلدين منذ بدء النزاع الأوكراني في عام 2014.

وقبضت روسيا على 24 بحارا أوكرانيا أعيدوا إلى بلدهم بعد عملية تبادل للأسرى بين كييف وموسكو في سبتمبر.