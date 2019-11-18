تنظم وزارة الشباب والرياضة المهرجان العالمي للطفولة من سن 12 وحتى 17 عاما، في الفترة من 20 وحتى 25 نوفمبر الحالي ، تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 15 دولة، تزامنا مع احتفالات الأمم المتحدة بيوم الطفل العالمي الذي أقرته في نوفمبر من كل عام.

وتشارك في الاحتفالية دول بولندا، رومانيا، المكسيك، سيريلانكا، إندونيسيا، الأردن، باكستان، إيطاليا، تونس، فلسطين، الصين، المغرب، سوريا، أوكرانيا، فرنسا، بنجلادش، الهند، اولسودان بجانب مصر الدولة المضيفة للمهرجان، بهدف إعادة الحياة لهم بعدما فقدوا الاهتمام إعلاميا وثقافيا.

ويتضمن حفل الافتتاح الذى يقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة، ويحضره الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عروضا فنية من الدول المشاركة تعبر عن ثقافة كل بلد، لتحمل رسالة سلام ومحبة من أطفال العالم إلى شعوبها.

كما يتضمن المهرجان تقديم عروض فنية وفلكلور ومواهب فنية وغنائية تجوب محافظة القاهرة ومراكز الشباب والمدارس، وديفليه بالملابس التراثية للدول المشاركة، إضافة إلى حلقات نقاشية لجميع الوفود، وبرنامج سياحي ترفيهي بالقاهرة والجيزة لزيارة المعالم السياحية، كما تتضمن فعاليات المهرجان جولات حرة للفرق المشاركة في الأماكن التراثية والحضارية.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان بقاعة المنارة الدولية للمؤتمرات بالتجمع الخامس الأحد المقبل، بحضور وزير الشباب والرياضة وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات.