تعرضت المذيعة لمياء فهمي عبدالحميد، لحادث سير، ونشرت "لمياء" عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام" عدد من الصور التي توضح حجم التلفيات التي لحقت بسيارتها جراء الحادث.

وقالت "لمياء"، لـ"الوطن"، إن الحادث وقع أول أمس السبت، أثناء خروجها من إحدى محطات البنزين، وفي أثناء وقوفها لترقب الطريق قبل التحرك بالسيارة، فوجئت بسيارة نقل تتحرك وتصطدم بها من جهة اليسار، "لم يستطع السائق الفرملة، ودخل بالفعل في سيارتي".

وأضافت "في هذه اللحظة قولت هتفرم حالاً وهيموتني يعني هيموتني، وكان من ناحية اليمين سيارة أخرى مركونة، تأثرت من شدة الخبطة".

وبشأن الإصابات، قالت لمياء، "الحمدلله، مفيش إصابات، ولكنها مجرد كدمات في الكتف، لم تعوقني عن النزول للعمل".

وأوضحت لمياء، أنها لم تقم بتحرير محضر لسائق السيارة النقل: "كنت في حالة لم أستطيع استيعابها، والحمد لله خرجت من العربية عايشة وسليمة، والسائق اعتذر وقال لي أنا على باب الله، سامحته وقولت له اتكل على الله".

وكانت "لمياء" قد علقت ّعلى صورالحادث، بقولها: "والله شوفت الموت، الحمدلله"، لتنهال تعليقات متابعيها، بالدعاء لها، وتهنئتها لنجاتها من هذا الحادث، ومن بينهم الفنان الشاب محمد عز، الذي كتب لها "ألف مليون سلامة، فداكي".