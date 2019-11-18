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القاهرة تتصدر الموجة الـ 14.. وتسترد 6357 فدانا من أراضي أملاك دولة

القاهرة تتصدر الموجة الـ 14.. وتسترد 6357 فدانا من أراضي أملاك دولة

"فيها حاجة حلوة".. مواطن يتبرع بنصف مليون جنيه لرفع القمامة في أسوان

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قيادات عمالية تطالب بتطوير مصانع الورق: نواجه معوقات إنتاجية

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أبوشقة يطالب بمشروع وطني لتحويل الأمطار والسيول للنفع العام

أبوشقة يطالب بمشروع وطني لتحويل الأمطار والسيول للنفع العام

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تضامنا مع معاذ.. مذيعو فلسطين يغطون أعينهم اليسرى بـ"الشاش والقطن"

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