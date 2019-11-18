الحزب الحاكم في نيجيريا يفوز في انتخاب حاكم ولاية نفطية في الجنوب

فاز مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا، اليوم، بالانتخابات المحلية لولاية بايلسا النفطية جنوب البلاد، بحسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية ما يعزز السلطة المتزايدة للرئيس محمد بخاري، في المنطقة التي تعد معقلا للمعارضة.

وتعتبر بايلسا معقلا للحزب الديمقراطي الشعبي بزعامة الرئيس السابق، جودلاك جوناثان، أبرز أحزاب المعارضة.

وحصل ديفيد لايون (49 عاما) مرشح حزب مؤتمر عموم التقدميين على 352 ألفا و552 صوتا ليفوز على منافسه الرئيسي دويي ديري، مرشح حزب الشعب الديمقراطي الذي حصل على 143 ألفا و172 صوتا، بحسب اللجنة الانتخابية المحلية.

فيما شهد الاقتراع الذي نظم أيضا في ولاية كوجي وسط نيجيريا حيث لم تعرف النتائج حتى الآن، عدة حوادث بينها حالات قتل وخطف وسرقة معدات تصويت.

وتشهد الانتخابات الإقليمية في نيجيريا تنافسا شديدا بسبب النفوذ الكبير الذي يتمتع به حكام الولايات حيث يسيطرون على المالية في ولايتهم ومجالات أساسية مثل التربية والصحة والبنى التحتية، وكثيرا ما تكون لأفعالهم آثارا مباشرة تفوق ما تفعله الحكومة المركزية.

ويحفل ماضي نيجيريا البلد الاكثر كثافة سكانية في افريقيا (190 مليون نسمة)، بكثير من أعمال العنف والتزوير الانتخابي. وهنأ الرئيس بخاري حاكم ولاية بايلسا الجديد في بيان، اليوم، مبديا أسفه لاعمال العنف، وقال:"ان العنف أثناء الانتخابات يضعف التزامنا بأن نثبت للعالم والجيل اللاحق أننا شعب قادر على انتخاب قادته بطريقة سلمية ومنظمة".