بعد مشادة كلامية.. زوج يحرق زوجته في زفتى أمام الجيران

استقبل مركز الحروق بمركز زفتى بمحافظة الغربية اليوم الإثنين، ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها مصابة بحروق متفرقه بأطراف جسدها بسبب خلافات أسرية دفعت زوجها إلى إلقاء مواد حارقه عليها أثناء تواجدهما بمنزل عائلتهما بوسط المدينة، بحسب التحقيقات.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية بلاغا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، يفيد بورود سيدة تدعى " نعمة م ع " تبلغ من العمر 27 سنة مصابة بحروق متفرقة بجميع أنحاء جسدها.

وأفاد شهود عيان من الجيران أن زوجها ألقى عليها مواد حارقة أثناء مشادة كلامية بينهما، وجرى نقلها سريعا إلى مركز الحروق لعلاجها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة المشار إليها.