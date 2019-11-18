أعربت باكستان عن رفضها الشديد للتصريحات الإعلامية التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية الهندي، سوبرامنيام جاي شانكار، التي وصف فيها الوضع في جامو وكشمير بأنه عاد إلى طبيعته، متهمًا فيها باكستان بالإرهاب.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الاثنين- تصريحات وزير الخارجية الهندي بأنها لا أساس لها من الصحة واعتبرها دعاية ضد باكستان.

وقال فيصل: "إن كبار المسئولین الهنود يواصلون تصنيع الحقائق فيما يتعلق بقضية الإرهاب والوضع في جامو وكشمير"، معتبرا أن الجاسوس الهندي كلبوشان ياديف، المعتقل لدى باكستان بتهمة التجسس والإرهاب، هو وجه الهند لتصدير الإرهاب إلى باكستان، متسائلا: "لما لا تكون هذه الحياة الطبيعية في جامو وكشمير مرئية للعالم الخارجي؟