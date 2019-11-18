فازت مديرية تعليم الإسكندرية، اليوم الإثنين، بالمركز الأول إقليمي في مسابقة المسرح للصم والمركز الأول إقليمي في مسابقة المسرح للتربية الفكرية، وذلك بمشاركة محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

وأعلن يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن فريق الجامعة حصد 20 ميدالية بمسابقة المسرح إقليمي على مستوى 3 محافظات، والتي أقيمت فعاليتها بدمنهور.

وكرم الديب الفائزين في البطولة الإقليمية لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة ومشرفيهم بشهادات تقدير وميداليات وحقائب مدرسية وأدوات كتابية، مشددا على الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، حيث يشاركون في جميع المسابقات وكافة الأنشطة.