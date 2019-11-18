البابا لأعضاء المجمع المقدس: العالم يتغير كل 18 شهرا.. وعلينا المواجهة

بدأت فاعليات اليوم الأول في أعمال سيمينار المجمع المقدس، اليوم، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وتدور المناقشات خلال سيمينار هذا العام حول موضوع "الأسقف والكاهن.. أبوةً وبنوةً" حيث تناقش عملية اختيار وإعداد الكاهن للقيام بخدمة الكهنوت وكيفية تعامل الأسقف معه داخل العمل الرعوي، وماذا يريد الكاهن من الأسقف، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته، والتي سيتم تناولها من خلال عدد من المحاضرات والحلقات النقاشية.

وبدأت فاعليات اليوم الأول في السيمينار بمحاضرة افتتاحية للبابا حول الموضوع الرئيسي للسيمينار، وهو "الاسقف والكاهن ..أبوةً وبنوة" .

وقال البابا، إن هناك 7 وظائف للكاهن، وهي: "مفتقد، ومعلم، ويقبل الاعترافات، ويصلي، ويعمر الكنيسة، ويشارك في المناسبات، وقدوة في تصرفاته".

وأضاف البابا، أن معنى كلمة كاهن تعني المدعوة من الله وصاحب الكرامة، والذي لا يعيش لنفسه بل للآخرين، ويحمل النعمة الإلهية بالصلاة والتعليم وصاحب سلوك نقي في حياته وخدمته وخاصة من ناحية المال والذات، مشيرًا إلى أن ضعفات الكاهن تتمثل في "الأنا والذات"، وهو مرض واسع الانتشار، وضياع هدف التكريس بعد مرور زمن، وحروب النفس والعقل والجسد والتي تسرق وتعطل وتعوق عمل الكاهن في خدمته، وعدم التدقيق في الخدمة، مستكملا: "العالم يتغير الآن كل 18 شهر باختراعات جديدة وأفعال وسلوكيات جديدة وموضة جديدة وعلينا مواجهة هذا الأمر، وغياب الفكر والعمل الجماعي والانفراد بالعمل".

وتابع البابا: "سبعة أمور تظهر أبعاد حياة الكاهن وهي مع نفسه وكيف يرى ذاته، ومع أسرته ورعايته لها جيدا، ومع الكهنة وتعامله معهم بلياقة، ومع أسقفه والتي تدور في دائرة الأمانة الكاملة في المعلومات والمشورة، ومع شعبه عبر الأبوة، ومع كنيسته بأن يكون شاهد حق في العقيدة والطقس والفكر والتعليم وصيانة المكان ونظافته والاهتمام بالذات، والعلاقة الشخصية مع المسيح"، لافتا إلى أن كل هذه أمور تنظيمية للرعاية والخدمة".