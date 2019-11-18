شنت الأجهزة المحلية بمحافظة البحيرة، اليوم، حملات موسعة لإزالة التعديات المخالفة على المجاري المائية وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها.

أسفرت الحملات عن تنفيذ عدد 38 قرار إزالة على المجاري المائية بنطاق مراكز "إدكو، التحرير، الرحمانية" على مساحة 12 ألف و450 متر، عبارة عن 6 قرارات إزالة بزمام هندسة صرف إدكو، متمثلة في تشوينات وزراعات مخالفة بمساحة 6100 متر، بزمام الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة.

وتم تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة لزراعة جسور ترع بالمخالفة بهندسة ري مركز التحرير الجنوبي بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة بالتنسيق مع مركز شرطة بدر بمسطح 5050 متر، وتنفيذ عدد 20 قرار إزالة قانون 48 لحوش بالمجرى المائي بمسطح حوالي 280 متر، بالتنسيق مع مركز شرطة الرحمانية وشرطة شبراخيت وقوات الأمن بزمام هندسة حماية النيل دسوق بالإدارة العامة لحماية نيل شمال رشيد.

كما تم تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة لغرائز خشبية بالمجرى المائي من نيل رشيد بمسطح حوالي 200 متر، وإزالة شدة خشبية لعمل ميدة للبناء وفك الأخشاب في المهد بزمام هندسة حماية نيل شمال إدفينا بالإدارة العامة لحماية نيل شمال رشيد، بالتعاون مع مركز شرطة رشيد محافظة البحيرة.