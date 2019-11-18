أعلنت شركة "العربية للطيران" الإماراتية، اليوم الاثنين، إنهاء ستشتري 120 طائرة إيرباص من طراز "إيه 320" في صفقة بقيمة 14 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ومقرها الشارقة عادل العلي، إنه "سيجري تسليم أول طائرة من الصفقة في عام 2024".