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عبدالغفار يعلن الموافقة على صرف زيادة بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس

عبدالغفار يعلن الموافقة على صرف زيادة بدل الجودة لأعضاء هيئة التدريس

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تعيين عميد جديد لكلية الآداب بجامعة بنها

تعيين عميد جديد لكلية الآداب بجامعة بنها

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