قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه جرى إزالة 233 حالة على مساحة 67 ألف و177 متر مربع مبانٍ و11 فدان و7 قراريط أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية، خلال اليوم الخامس على التوالي، بالموجة الـ 14 بمركز الحامول تحت إشراف المهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن للأمن العام.

وأمر محافظ كفر الشيخ باستمرار الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بالموجة الـ 14 لاستعادة حق الشعب بمراكز ومدن المحافظة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات، مؤكداً حسم وضع الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين، حيث جرى إدراج حالات بالموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن وقعوا العقود ولم يستكملوا إجراءات التقنين، قائلاً: "لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب تطبيقاً للقانون 144 لسنة 2017".

فيما أعلن طه، رفع درجة الاستعداد لإزالة التعديات على أملاك الدولة لاستعادة "حق الشعب"، واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتزامن مع انطلاق الموجة الـ 14 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، وان المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وأضاف أن التعديات التي تستهدفها الموجة الـ 14 تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة، مشيراً إلى أنه تقرر منح مهلة 48 ساعة لأصحاب طلبات تقنين وضع اليد التي جلاى قبولها سرعة استيفاء باقي الأوراق والمستندات المطلوبة وسداد نسبة الـ 25% من قيمة ثمن الأرض التي تم تثمينها بمعرفة اللجنة المختصة ليتسنى تسليمهم عقود التقنيين حتى لا تدرج في الموجة الـ 14 لاسترداد أراضي أملاك الدولة وحفظ حق الشعب.

وقدم المحافظ الشكر للواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، والأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ومدير عام غرفة العمليات وإدارة الأزمات، وجميع المشاركين على جهودهم في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبحيرة البرلس، ونهر النيل، وفرض سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة.