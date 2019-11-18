بحث أعضاء مجلس إدارة شركة «ميثانكس» العالمية، برئاسة چون فلورن، الرئيس التنفيذى للشركة، الذى يزور مصر للمرة الأولى، مع طارق الملا، وزير البترول، اليوم، متابعة سير عمل مصنع «ميثانكس مصر للميثانول»، واستعرض الجانبان نتائج أعمال المشروع، الذى يعد الوحيد فى مصر لإنتاج الميثانول، وتبلغ طاقته 1.3 مليون طن سنوياً، يتم تصديرها من المصنع بدمياط أو بيعها فى السوق المحلية.

وأكد «الملا» أن زيارة مجلس إدارة الشركة للمصنع، لأول مرة منذ بدء الإنتاج، تعكس اهتمام الشركات العالمية بالتطورات الإيجابية التى شهدها قطاع البترول فى مصر، ونتيجة مباشرة للاستقرار السياسى والاقتصادى.

وأشار الوزير إلى أن مادة «الميثانول» تُستخدم فى الكثير من صناعات البتروكيماويات الصغيرة والمتوسطة، كما تدخل فى صناعات المذيبات والمستلزمات الطبية والبلاستيك والدهانات، مؤكداً أن المشروع أحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعى المصرى، مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنفيذ مشروعات بتروكيماوية وجذب الاستثمارات لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتوفير المواد الخام والمدخلات الأساسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير منتجات بتروكيماوية نهائية تحتاجها السوق المحلية وتصدير الفائض.

"البترول": يدخل فى صناعات كثيرة ويمثل قيمة مضافة للقطاع.. وتحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة إضافة مهمة لجذب الشركات العالمية

وأشار الوزير إلى أن تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة يمثل إضافة مهمة لجذب الشركات العالمية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مع توافر الطاقة المطلوبة للمشروعات المزمع إقامتها، وفى ظل وجود سوق مصرية كبيرة ومتسعة وموقع جغرافى متميز لتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى الكثير من مناطق ودول العالم.

يذكر أن مشروع الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول شركة مساهمة مصرية، وهى الذراع المصرية المشتركة لشركة ميثانكس العالمية الكندية، وتبلغ حصتها 50%، وشركات قطاع البترول المصرى 33%، وشركة الاستثمارات البترولية العربية (أبيكورب) 17%.

وفى أبريل الماضى، بحث الوزير مع براد بويد، نائب رئيس الموارد المؤسسية بشركة ميثانكس العالمية، ومحمد شندى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة ميثانكس مصر، تطوير آليات العمل وزيادة قدرات إنتاج الميثانكس استثماراً لزيادة معدلات الإنتاج الذى تحقق العام الماضى.