انتقد الإعلامي أحمد موسى، أداء المنتخب الوطني، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، حيث حصد نقطتين، من مباراتين لعبهما أمام كينيا وجزر القُمر.

وقال موسى خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، الذي يعرض عبر شاشة "صدى البلد"، إنه شاهد شوط المباراة الأول، ولم يعجبه أداء المنتخب إطلاقًا: "معندناش فريق، أمر محزن، بقينا في المركز الثالث وجزر القمر في المقدمة، مشفتش حد بيلعب كرة، مفيش هجمة أو خطة، والشناوي شايل المنتخب مع طارق حامد".

وأضاف: "كنا متوقعين إن عندنا منتخب ولعيبة، لكن مفيش مقارنة بين المنتخب الأوليمبي والمنتخب الأول، الأول منتخب قوي ومحترم بيلعب كرة بجد ويقاتل في الملعب".

وانتهت مباراة مصر وجزر القمر بالتعادل السلبي في الجولة الثانية للمجموعة السابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد جزر القمر إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة السابعة، ويرتفع رصيد الفراعنة إلى نقطتين بالمركز الثاني، ويحتل منتخب كينيا المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة ويتذيل منتخب توجو جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط، قبل مواجهته مع كينيا المقرر لها السادسة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية.