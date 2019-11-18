خصص الإعلامي عمرو عبد الحميد، حلقة اليوم، من برنامجه "رأي عام"، المعروض عبر شاشة "TeN"، للحديث عن القراءة، ومسابقة تحدي القراءة، مستضيفًا خلال الحلقة أحمد هشام، أحد الطلاب المؤهلين للتصفيات الأخيرة بمسابقة تحد القراءة.

وقال أحمد هشام، إنه حصل على المركز الأول على مستوى محافظة القاهرة العام الماضي، مؤكدًا قرأته عدد كبير من الكتب، وكان ينتقد الكتاب، سواء في بعض متون كتبهم أو في بعض العناوين، كما أنه تعود على الكتابة منذ نعومة أظافره، وكانت والدته تصطحبه إلى مكتبة مدينة نصر العامة منذ أن كان يبلغ من العمر 5 سنوات فقط، وما زال حتى الآن مشترك في المكتبة.

وأضاف "هشام": "حبي للقراءة يزيد كل فترة عن الأخرى، والدتي كانت تقرأ لي في البداية، وأنا ولدت في بيت كانوا جميعًا يقرأون ويحبون قراءة الكتب، أنا متوسط قراءاتي حتى الآن 500 كتاب".

وأكد أن التكنولوجيا والانترنت، خصمت من رصيد قراءة الكتب، ولكن البعض يستخدم تلك الوسائل في القراءة وتطويرها، موضحًا في الوقت ذاته، أن قراءة الكتاب من متن الكتاب ذاته له بريق، وله طعم لا يعرفها إلا قارئ الكتاب.

وأوضح، أن التطور التكنولوجي له تأثيرًا كبيرًا، ولكنه لا يحب قراءة الكتب من الانترنت، ولا يشعر بما يقرأه، ويحب كثيرًا أن يأخذ ملحوظات ويخطط داخل الكتاب، مضيفًا: "بدأت قراءة الكتب بالقصص، حيث كانت والدتي تقرأها لي وتسردها لي، ولكن بعدما شكلت شخصيتي وميولي فاتجهت لقراءة كتب التاريخ والأدب".