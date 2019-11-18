قال الإعلامي أحمد موسي، إن مباراة منتخب مصر، اليوم، أمام دولة جزر القمر، عكس عدم وجود فريق مصري قوي بالأساس: "تشوف كده معندناش فريق الصراحة، ماتش كينيا زي جزر القمر، جات معانا بالبركة".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه لبرنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المنتخب المصري وصل للمركز الثالث في مجموعته: "كنا متوقعين أننا عندنا منتخب ولعيبة، ولما تقعد تقارن بين المنتخب الأولمبي والأبطال اللي معاه، وكابتن حسام البدري والمجموعة اللي معاه، مفيش أي مقارنة والله"، موضحًا أن الكابتن حسام البدري في حاجة إلى تغيير في أفراد المنتخب: "هل مثلا هنفضل منتظرين بطولة الأمم الأفريقية 2023".

وأكد، أن المنتخب المصري لم يُبلي بلاءً حسنًا في المباريات الماضية في التصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقية 2021: "أحنا مكناش موجودين، وجات معانا ببركة الدعاء، كان نفسنا أن المنتخب يعمل حاجة".