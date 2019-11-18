دفاع مذيعة "النيل": رانيا حرة.. والنيابة لم تحقق معها في الجمع بين زوجين

قال عمر حجازي، محامي رانيا الجبالي، المذيعة بالتلفزيون المصري، إن موكلته فوجئت بتداول الصحف والمواقع، خبر اتهام الطبيب والممثل محمد غنيم لها، بأنها جمعت بين زوجين، وتبديد منقولات الزوجية، وذلك بمحضر إداري بقسم العجوزة.

وأضاف، أن المحضر قيد التحقيق ولم يتم استدعاء موكلته للتحقيق، ونفى ما نُشر عن صدور قرار بحبسها، مؤكدًا أن ما تردد من أخبار الهدف منه التشهير بها إعلاميا، والضغط عليها والنيل من سمعتها، وأن حقها فى الرد مكفول على كل من نشر وتداول أخبار كاذبة، من شأنها تشويه سمعتها.

وأكد "حجازي"، أن موكلته رانيا الجبالي، تعمل كإعلامية منذ عام 1999، ومشهود لها بحسن الخلق، وتتمتع بثقة قيادات ماسبيرو، لما تتسم به من مهنية وحسن سلوك.