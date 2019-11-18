أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار سعد الدين حسن، وعضوية المستشارين ممدوح حلمي محمد وهشام إبراهيم عميرة، وأمانة سر أمجد سمير ومحمود حسين، محاكمة 73 متهما في أحداث عنف مركز سمالوط، إلى جلسة اليوم الأول من مارس المقبل.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة طلبت تحريات الأمن حول وقائع اقتحام مبنى النيابة الإدارية وحرق محكمة سمالوط ومجلس المدينة وقسم الشرطة، وتضم 73 متهما من إجمالى 148 كان محكوما عليهم بأحكام متفاوتة وصلت إلى السجن المؤبد.

واستمعت المحكمة اليوم إلى أقوال المتهمين حضوريا وعددهم 73 سلموا أنفسهم لسلطات الأمن، والبعض جرى ضبطهم عقب صدور الحكم الأول في 17 سبتمبر الماضى، بتهم وجهتها لهم النيابة العامة ومنها: الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف وتخريب منشآت عامة، وإحالتهم في مايو 2015، إلى محكمة الجنايات.