تابع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، خطة تنفيذ مشروعات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع مع وزارة البيئة، والاتحاد الأوروبي‪ "EU"‬، وبنك التعمير الألماني ‪ "KFW"‬، ووكالة التعاون الدولي الألمانية‪ "GIZ"‬، وهيئة المعونة السويسرية "SECO"‬، ومناقشة إنشاء المدفن الصحي للمخلفات بشمال المحافظة، ودعم منظومة المخلفات بالمعدات الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي بالبرنامج ونائب رئيس فريق العمل البرنامج الوطني بمحافظة كفر الشيخ، والمهندس صفوت سليمان، استشارى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وخلال اللقاء جرى مناقشة الترتيب لعقد اجتماع مع مدير مشروع الاتحاد الأوروبي والمعونة الأوروبية وممثلي وزارة البيئة خلال الأسبوع الجاري لإنهاء المشاكل المتعلقة بالمواقع الجديدة والبدء في المواقع التي جرى تحديدها في كفرالشيخ، ومطوبس، ودسوق، وإنشاء مصانع أخرى لعرضها على الاتحاد الأوروبي، والبدء في شراء وتوريد قطع الغيار لتحسين ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير بما تتضمنه من إنشاء محطات وسيطة ومصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية والمعدات اللازمة لأداء خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص من المخلفات.

كما جرى مناقشة البدء في إنشاء المدفن الصحي في مركز بلطيم وفقاً للاشتراطات والمعايير البيئية والصحية، وكذلك البدء في رفع التراكمات من مقلب بيلا وسيدي سالم، كما تم مناقشة متابعة الجمع المنزلي ورفع المخلفات من غرب مدينة كفر الشيخ للحفاظ على المظهر العام للمدينة والعمل في أوقات محددة لعدم إحداث تكدس بالمرور بالشوارع ومنع التلوث البصري، فضلاً عن تنشيط المبادرة الوطنية لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفرالشيخ.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن تنفيذ مشروع إدارة المخلفات الصلبة حرج وحيوي لمحافظات مصر عموماً وليس كفرالشيخ فقط، وهناك تعليمات وتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالاهتمام بموضوع المخلفات الصلبة، وهذه أول مرة يكون هناك برنامج متكامل واحد لمحافظتين كعينة في بداية تنفيذ المشروع بالدلتا تحديدا في كفر الشيخ والغربية، ومحافظتين بالصعيد، مقدماً الشكر والتقدير للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والجهاز الوطني لإدارة المخلفات والمكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات، على جهودهم المتميزة في تطبيق نموذج موحد لإدارة المخلفات، قائلاً: "أنا فخور لتطبيق البرنامج في محافظة كفرالشيخ، والتي تتميز بعدة مقومات تسهم في نجاح المشروع، ونجاح المنظومة سيكون نجاح لنا جميعاً".

وتابع: "ندعم بكل ما لدينا من إمكانيات تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بكفر الشيخ، وستنفذ المحافظة كل الالتزامات من جانبها في إطار كامل من التعاون مع وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين"، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة النظافة مسئولية جماعية للدولة والمواطن معاً تجاه حماية البيئة والصحة العامة للمواطنين، لافتاً أن تطبيق منظومة النظافة يعد من الملفات المعقدة حيث أن مسئولية النظافة لا تقع على عاتق الدولة فقط ولكن المواطن والمجتمع المدني شريك أساسي وفاعل فى تطبيق المنظومة وله دور حقيقي في الحفاظ على البيئة، وكانت محافظة كفرالشيخ أول محافظة يتم تنفيذ البرنامج بها ضمن 4 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي كفرالشيخ، والغربية، وأسيوط، وقنا.