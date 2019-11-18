واصلت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الإثنين، تنظيم القوافل الطبية العلاجية الشاملة ضمن مبادرة مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، تنفيذا لتوصية المؤتمر الوطني الدوري السابع للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

واستهدفت القوافل المواطنين بقرية "شباس الشهداء" والقرى المجاورة التابعة لمركز دسوق، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ ، وبإشراف الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور طارق عبد الباقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومندوب متابعة وزارة الشباب والرياضة، وعلي صبري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، بمشاركة عدد من الأطباء في التخصصات الطبية، إضافة إلى العيادات المتنقلة للكشف على المواطنين غير القادرين وصرف العلاج لهم فوراً مجانا من خلال خطة القوافل العلاجية للجامعة في مدن وقرى المحافظة.‏ ‏

وقال رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن تنظيم القوافل الطبية يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية، مشيرًا إلى تقديم الخدمات الطبية في مستشفيات الجامعة يوميا لكافة المواطنين باستخدام التقنيات العالمية وأحدث الأجهزة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن القوافل الطبية شارك فيها عدد من الأطباء في التخصصات الطبية، إضافة إلى العيادات المتنقلة للكشف على المواطنين غير القادرين وصرف العلاج لهم فوراً مجانا تحت شعار "صحتك تهمنا" من خلال خطة القوافل العلاجية للجامعة في مدن وقرى المحافظة كافة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تنظيم القوافل الطبية بنوعيها البشرية والبيطرية والزراعية أيضًا لخدمة المجتمع المحلي المحيط بها وتستهدف الوصول إلى الأماكن النائية لتوفير الرعاية الصحية لأبناء المحافظة لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.

وأوضح دسوقي، أننا نسعى لتقديم الخدمات الطبية إلى أكبر قدر من المواطنين لنقدم لهم الكشف والفحص والعلاج اللازم بشكل متقدم، حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة للطبقات غير القادرة.