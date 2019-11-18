هنأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد ميلاده على الهواء، حيث ذكر أن عيد ميلاد الرئيس السيسي غدًا، متمنيًا من الله أن يزيده من الحكمة وأن يطيل عمره، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، على شاشة "DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري.

وتحدث "تواضروس"، عن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا، حيث ذكر أن اهتمام السيسي في الوقت الحالي ومنذ شهور عديدة ليس بمصر فقط بل بالقارة الأفريقية بشكل كامل، وهناك نشاط ملحوظ جدًا خلال الشهور الماضية في جولات السيسي الخارجية سواء لألمانيا أو الصين أو روسيا للعمل على التنمية في أفريقيا، وهو عمل رائع.

وتابع: "بنحلم أن مصر تكون في الصفوف الأولى عالميا، كلنا لازم في عمل ذلك من خلال المساواة وتطبق عدم التمييز والاعتماد على الكفاءة ، كل ده محصلته النهائية هتبقى مصر جميلة أمام العالم كله، ربنا يحافظ عليكم ويبارك في عملكم".

وعن علاقته بالأطفال، قال البابا: "مقدرش أستغنى عن الأطفال، دول الزهور في الحياة، لازم نحب الحياة ونحب براءة الأطفال وابتسامتهم، كل دي حاجات مجتمع الكبار يفتقدها، فعشان كده بحب الأطفال وأتواصل معهم باستمرار".