قال الإعلامي جمال الشاعر إن الفراغ الثقافي والفكري هما السببان الرئيسيان في التطرف والإرهاب، موضحا أنه بدون الثقافة لن نجد شعوب وبدون شعوب لا توجد دول، مؤكدا أن محاربة الإرهاب تبدأ من إنشاء الجامعات والمراكز العلمية والبحثية التي تُلبي احتياجات الشباب، وأنه يجب ملء وقت وفكر الشباب بالثقافة.

جاء ذلك في صالون المنصورة الثقافي السادس، تحت عنوان "حوار الثقافات"، مساء اليوم، بحضور الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وسعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمقدم تامر العوضي، المستشار العسكري، والكاتب الصحفي حازم نصر، مدير مكتب أخبار اليوم بالدقهلية، والذي أدار الصالون، والدكتورة رباب عبد المؤمن، مدير عام مكتبة مصر العامة، وعدد من عمداء وأساتذة الكليات والمثقفين وعدد من شباب الجامعات وطلاب المدارس.

وأضاف الشاعر، أن المشاركة في اتخاذ وصناعة القرار مهم جدا والإعلام مطالب بدعم الدولة المصرية بقوة في هذه الظروف الصعبة.

وأشار إلى أن الإعلام والثقافة والعمل العام والتنمية لابد أن يسيروا على خطى وطريق واحد من أجل بناء وتنمية الدولة وبناء عقول الشباب لكي لا نتركهم فريسة للتطرف والإرهاب.

وأكد محافظ الدقهلية أن مدينة المنصورة من المدن التي أنجبت لمصر الكثير من الأعلام ولها تاريخ عريق يجب أن نعلمه وندرسه للشباب، وبعث رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه ورعايته لمؤتمر شباب الدقهلية الأول الذي عقد في مدينة المنزلة، وحضره أكثر من 350 شابا وفتاة من مراكز الجمالية والمنزلة والمطرية، لمناقشة المشاكل التي تواجههم والعمل على تلبية احتياجاتهم، وتوضيح حجم المشروعات التي أقامتها الدولة خلال الأعوام الأخيرة.