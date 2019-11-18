محافظ السويس يوجه بإعادة تخطيط وتوسعة شوارع الأحياء

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتورعبد الله رمضان، نائب المحافظ، وطارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، 3 مشروعات جديدة متعلقة بالطرق والتطوير بنطاق حي السويس وحي الأربعين، بحضور مديري الطرق والنقل ورؤساء أحياء السويس والأربعين، وإدارة المرور، والقيادادت التنفيذية لتسهيل حركة المرور والقضاء علي التكدس والاختناقات المرورية.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد ميدان "الزراير" للوقوف على أعمال التطوير والتوسعة المقترحة ليكون محورًا مروريًا هامًا بالمنطقة، وتسهيل حركة المرور بالميدان وشارع النيل، وطريق صلاح نسيم، ومنطقة الملاحة، وربطهم بشارع المحروسة وحي الأربعين.

واستمع "صقر" إلى آراء جميع المسئولين والجهات المعنية في مجال الطرق، مكلفا مديرية الطرق والنقل عمل مخطط وتصور للميدان، وعرضه بصورة عاجلة لشكل التطوير والتوسعة.

كما تفقد منطقة المحروسة لمتابعة أعمال إعادة تخطيطها وتوسعة وتطوير شارع المحروسة، مرورا بمنطقة الفرز بحي السويس، حتى مركز شباب المدينة بحي الأربعين في الاتجاهين لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، مكلفا القيادات التنفيذية والمرافق باستكمال رفع الإشغالات والتعديات والعمل على توحيد الرصيف لمرور المشاة، وتأكيد الالتزام بخطوط التنظيم من المحلات والمقاهي وأي أنشطة أخرى، محذرًا باتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف القانون.

ووجه المحافظ بإزالة التعديات والإشغالات بشارع الظواهري بمنطقة الغريب بحي السويس، إضافة إلى ترميم وصيانة الشارع بداية من شارع بورسعيد حتى مسجد سيدي عبد الله الغريب، ليصبح متنفسًا مروريًا جديدًا بالمنطقة.

رافق المحافظ في الجولة العميد إيهاب سراج، رئيس حي الأربعين، والعميد أحمد الإسكندراني، رئيس حي السويس، واللواء عبد العظيم محمد، مدير عام المواقف، والمهندس وجدي السيد، مدير عام الطرق، والمهندس محمود زهرة، مدير عام الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لفرع السويس، وإدارة المرور والمرافق، ومحمد فتحي، مدير الطوارئ بجهاز النظافة والشركة المنفذة.