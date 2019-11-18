أجرى اللواء عبد الجيد صقر، محافظ السويس، جولة مفاجئة لعدد من شوارع حي السويس، والتي رافقه خلالها كلا من الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة، وإدارتي المرور والمرافق، والعميد أحمد الإسكندراني، رئيس حي السويس، ومحمد فتحي، مدير الطوارئ بجهاز النظافة والشركة المنفذة، لتفقد المنطقة ومتابعة المرافق والخدمات والانضباط.

أسفرت الجولة عن إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الموجودة أمام المقاهي والكافتيريا والمحلات بنطاق شارع الظواهري بمنطقة الغريب، وشارع كامل عيد رمضان بحي السويس، لمخالفتهم قواعد التنظيم والبيئة، مشددا على رئيس حي السويس باتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف قواعد التنظيم، واشتراطات البيئة والصحة والدفاع المدني لجميع المحلات والمقاهي والأنشطة المختلفة الأخرى.

ووجه "صقر" مسئولي التنظيم بحي السويس بالالتزام بمساحة الأكشاك المنتشرة بنطاق الحي، ومراجعة التراخيص الخاصة بها، مشددا على عمل محاضر للمخالفين.